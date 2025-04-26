Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:33, 26 апреля 2025Мир

В МИД раскрыли детали участия военных КНДР в боях Курской области

Мирошник: Бойцы КНДР участвовали в боях Курской области в рамках договора
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы КНДР участвовали в боях Курской области в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом написал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Все как положено, в соответствии с договором о стратегическом взаимодействии. Еще один миф укропропаганды утилизирован. Далее к использованию на международных площадках он непригоден», — написал он.

Мирошник прикрепил к сообщению видео доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не забудет помощь военных Корейской народно-демократической республики в освобождении Курской области от украинских войск. В сообщении об этой новости дипломат также добавила три эмодзи: флаги России и КНДР, а также рукопожатия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С победой!» Путину доложили об освобождении Курской области. Глава Генштаба отдельно поблагодарил военных КНДР

    США и Иран завершили третий раунд переговоров

    В «Динамо» раскритиковали натурализацию бразильского защитника «Зенита»

    Кадыров высказался об освобождении Курской области от ВСУ

    Судно с тысячами овец перевернулось недалеко от Йемена

    В МИД раскрыли детали участия военных КНДР в боях Курской области

    ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем

    Названы сроки зачистки освобожденных территорий Курской области

    В США заявили об ожидания реакции России и Украины на план по мирному урегулированию

    Вратарь клуба РПЛ дважды отразил пенальти в добавленное к матчу время

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости