Мирошник: Бойцы КНДР участвовали в боях Курской области в рамках договора

Бойцы КНДР участвовали в боях Курской области в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом написал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Все как положено, в соответствии с договором о стратегическом взаимодействии. Еще один миф укропропаганды утилизирован. Далее к использованию на международных площадках он непригоден», — написал он.

Мирошник прикрепил к сообщению видео доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не забудет помощь военных Корейской народно-демократической республики в освобождении Курской области от украинских войск. В сообщении об этой новости дипломат также добавила три эмодзи: флаги России и КНДР, а также рукопожатия.