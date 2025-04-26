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13:57, 26 апреля 2025Мир

Захарова прокомментировала заявление Герасимова о военных КНДР

Захарова: Россия не забудет помощь военных КНДР в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия не забудет помощь военных Корейской народно-демократической республики (КНДР) в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Никогда мы не забудем наших друзей», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова прокомментировала заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова об участии военных КНДР в операции по разгрому ВСУ в курском приграничье. Дипломат также добавила три эмодзи: флаги России и КНДР, а также рукопожатия.

Ранее Герасимов сообщил подробности о полном освобождении Курской области. Как сообщается, ВС России взяли село Горналь.

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