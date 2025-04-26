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02:57, 26 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский сделал заявление о территориях Украины

Зеленский: Только украинцам решать, какие территории принадлежат Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на идею признать Крым российским, ответил, что решать, какие территории принадлежат Украине, а какие — нет, предстоит только украинцам. Его цитирует РИА Новости

«Только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими», — пояснил украинский лидер.

Ранее президент Украины исключил возвращение Крыма Украине с помощью оружия.

Зеленский также заявил, что хочет получить от США гарантии безопасности. При этом, по его мнению, они должны быть «как минимум» на уровне тех, что есть у Израиля.

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