Мужчина залез на линию электропередач в российском регионе

В Поселье в Бурятии мужчина залез на линию электропередач и не смог спуститься

В селе Поселье Иволгинского района Бурятии мужчина залез на линию электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

В сообщении отмечается, что, взобравшись на ЛЭП, мужчина не смог спуститься самостоятельно. Отмечалось, что на месте работают спасатели.

Других подробностей случившегося в одном из российских регионов не приводится.

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