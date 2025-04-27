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18:10, 27 апреля 2025Россия

Мужчина залез на линию электропередач в российском регионе

В Поселье в Бурятии мужчина залез на линию электропередач и не смог спуститься
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey /news.ru / Globallookpress.com

В селе Поселье Иволгинского района Бурятии мужчина залез на линию электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

В сообщении отмечается, что, взобравшись на ЛЭП, мужчина не смог спуститься самостоятельно. Отмечалось, что на месте работают спасатели.

Других подробностей случившегося в одном из российских регионов не приводится.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина залез на водопад в британском графстве Ланкашир, проигнорировав запрещающие знаки, и упал на камни. Во время падения британец получил ушибы спины и запястья.

До этого бодибилдер Пресли Джиноски залез в работающую турбину самолета, чтобы снять видео для соцсетей. Спортсмен утверждал, что его съемка была безопасна.

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