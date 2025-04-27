Мужчина залез на линию электропередач в российском регионе

В селе Поселье Иволгинского района Бурятии мужчина залез на линию электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».
В сообщении отмечается, что, взобравшись на ЛЭП, мужчина не смог спуститься самостоятельно. Отмечалось, что на месте работают спасатели.
Других подробностей случившегося в одном из российских регионов не приводится.
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