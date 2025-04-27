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14:40, 27 апреля 2025Россия

После доклада об освобождении Курской области Путин вызвал Герасимова для беседы тет-а-тет

После доклада о ситуации в Курской области Путин и Герасимов говорили тет-а-тет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

После доклада об освобождении Курской области президент России Владимир Путин вызвал начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова для беседы тет-а-тет. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram.

После завершения публичной части доклада Путин обратился к Герасимову со словами: «Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим».

На этом официальная часть встречи завершилась. О чем конкретно они говорили после нее на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что во время своего доклада генерал сообщил Путину о восстановлении контроля над территорией Курской области и отметил, что Украина не смогла создать в регионе плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе. Также он озвучил общие потери ВСУ, которые превысили 76 тысяч военнослужащих и 7700 единиц военной техники.

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