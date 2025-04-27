Россиян предостерегли от привычки хвататься за обезболивающие при малейшей головной боли

Терапевт Лопатин: Бесконтрольный прием обезболивающих грозит обострением язвы

Злоупотребление обезболивающими может серьезно навредить здоровью, предупредил терапевт, гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин. От бесконтрольного приема этих препаратов он предостерег россиян в беседе с «Лентой.ру».

Врач отметил, что злоупотребление обезболивающими особенно опасно для пищеварительной системы, поскольку активные компоненты в их составе раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта. Это грозит обострением гастрита и язвы желудка, воспалением в кишечнике и колитом. По словам Лопатина, переизбыток обезболивающих также значительно увеличивает и токсичную нагрузку на печень.

Если пить такие препараты ежедневно, рано или поздно это приведет к разрушению клеток печени и развитию лекарственного гепатита. Это весьма грозное воспалительное заболевание, которое без своевременного лечения и отказа от токсичных препаратов может привести к печеночной недостаточности Сергей Лопатин терапевт, гастроэнтеролог

Отдельно терапевт предупредил россиян об опасности привычки хвататься за обезболивающие при малейших признаках головной боли. «Это может привести к развитию хронической лекарственно-индуцированной головной боли, когда источником дискомфорта становятся уже сами таблетки», — пояснил он.

Также Лопатин отметил, что наиболее агрессивным действием обладают нестероидные противовоспалительные препараты, но злоупотреблять не стоит ни спазмолитиками, ни анальгетиками. «Даже знакомый всем парацетамол при условии передозировки вполне может вызвать поражение печени. В связи с этим пить обезболивающие без назначения врача можно не дольше пяти дней», — подытожил он.

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