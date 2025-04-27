В Кремле высказались о формате работы по урегулированию украинского конфликта

Работа по урегулированию ситуации на Украине продолжается. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину.
Песков отметил, что она не может вестись в публичном формате. «Она может быть только в дискретном формате», — заявил он.
Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к прямому диалогу с Киевом и переговорам по окончанию конфликта без предварительных условий.
25 апреля в Кремле прошли переговоры между Путиным и Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов и позволила сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов. На встрече в Кремле также обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.