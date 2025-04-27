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13:47, 27 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о формате работы по урегулированию украинского конфликта

Песков: Работа по урегулированию конфликта не может вестись публично
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Работа по урегулированию ситуации на Украине продолжается. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину.

Песков отметил, что она не может вестись в публичном формате. «Она может быть только в дискретном формате», — заявил он.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к прямому диалогу с Киевом и переговорам по окончанию конфликта без предварительных условий.

25 апреля в Кремле прошли переговоры между Путиным и Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов и позволила сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов. На встрече в Кремле также обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.

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