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17:22, 27 апреля 2025Спорт

В России оценили желание главы UFC вернуть турниры в страну

Глава РФПИ Дмитриев: Уайт подтвердил возможность возвращения UFC в Россию
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил желание президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта вернуть турниры в Россию. Он посвятил этому пост в своем Telegram-канале.

По словам Дмитриева, Уайт подтвердил возможность возвращения UFC в Россию и сейчас ведутся переговоры. «Уверен, что турниры UFC Russia, проходящие при участии РФПИ, вновь станут одними из лучших в мире», — заявил он.

Дмитриев захотел увидеть на турнире бой россиянина Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски. «Возможно, по итогам этого матча впервые в истории у России будут сразу три чемпионских пояса в UFC», — отметил он.

Последний турнир UFC в России прошел в Москве в ноябре 2019 года. Он состоялся на «ЦСКА Арене».

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