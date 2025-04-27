В России заявили о правоте Трампа в одном вопросе

Депутат Госдумы Ивлев заявил, что Трамп, признающий Крым за Россией, прав

Президент США Дональд Трамп прав в том, что он признает Крым за Россией. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Его слова передает РИА Новости.

Ивлев заявил, что Крым никогда не вернется Украине, так как большая часть жителей региона проголосовала за вхождение в состав России. «В этом плане Трамп, реально стоящий на позициях исторического и международно-правового объективизма, прав», — констатировал депутат.

Политик подчеркнул, что иную точку зрения могут выражать либо те кто не понимает суть демократических процессов в мире, либо те, кому заплатили за выражение определенной позиции. По мнению Ивлева, вопрос принадлежности Крыма закрыт.

27 апреля Трамп, комментируя публикацию американской газеты The New York Times, заявил, что считает требование вернуть Крым Украине нелепым. Ранее он также отмечал, что полуостров останется в составе России в рамках мирной сделки по Украине.