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20:24, 28 апреля 2025Россия

Алаудинов рассказал о боях «Ахмата» с ВСУ в Белгородской области

Алаудинов: В Белгородской области были выявлены и уничтожены бойцы ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Белгородской области выявили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Хочу отметить, что за прошедших два дня мы выявили несколько групп противника», — рассказал он.

По его словам, украинские солдаты оказались на территории России в Белгородской области. Всех их удалось уничтожить, добавил Алаудинов.

26 апреля глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что российские войска уничтожили диверсантов Вооруженных сил Украины в селе Поповка в Белгородской области. По его словам, российские солдаты ведут поиск и ликвидацию отдельных украинских военнослужащих, которые скрываются в лесополосах приграничья.

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