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08:01, 28 апреля 2025Россия

Алаудинов рассказал о состоянии участвовавших в операции по освобождению Суджи по трубам

Алаудинов: Участвовавшие в операции «Поток» бойцы «Ахмата» продолжают лечение
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Большинство бойцов спецназа «Ахмат», которые принимали участие в операции «Поток» по освобождению курской Суджи по газовым трубам, находятся на лечении. Об этом сообщил командир спецназа Апти Алаудинов, его цитирует ТАСС.

«Некоторые из бойцов вернулись в строй, но большинство до сих пор находится на излечении, потому что время, проведенное непосредственно в этой трубе, действительно оказало очень большое воздействие на их внутренние органы», — сказал Алаудинов.

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По его словам, у некоторых военнослужащих были поражены легкие и дыхательные пути из-за длительного нахождения в трубе. Алаудинов выразил уверенность, что назначенное бойцам спецназа лечение будет результативным.

Ранее медик с позывным Совесть рассказал, что российские военные испытывали гипоксию в трубе во время операции «Поток», так как в трубе концентрация кислорода была очень низкой. Известно, что одного из участников операции госпитализировали с тяжелым отравлением.

В боях за Суджу, которые длились до 13 марта, российские военные организовали операцию по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Она получила название «Поток». Как объяснял военный эксперт Валерий Ширяев, украинские разведывательные дроны летали, в том числе, и в районе трубы, однако не заметили российских бойцов, так как штурмовики заходили в полукилометре с другой стороны. Часть пути по трубе они преодолели на электросамокатах.

ЖЗЛ
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