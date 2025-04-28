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18:24, 28 апреля 2025Экономика

Киркоров подал в суд на автора надгробия Горшка

Киркоров захотел отсудить у автора надгробия Горшка 10 млн рублей за ремонт
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров подал в суд на автора надгробия лидера группы «Король и шут» Михаила Горшенева, более известного как Горшок. Артист остался недоволен ремонтом, который провел предприниматель в его московской квартире, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Причиной для обращения в суд стал новый каменный пол в жилье певца. Киркоров считает, что ответчик использовал бракованный камень и выполнил работы с нарушением строительных норм. Он требует обязать предпринимателя выплатить компенсацию в размере 10 740 939 рублей, а также неустойку в 118 тысяч и 90 тысяч госпошлины.

Иск поступил в Калининский районный суд в феврале 2025 года. По данным канала, первое заседание уже состоялось — Киркоров присутствовал на нем лично.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба подала в суд на ушедшего отца Филиппа Киркорова Бедроса спустя две недели после его похорон.

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