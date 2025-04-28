Лавров оценил переход БРИКС на торговлю в национальных валютах

Лавров: В 2024 году торговля РФ со странами БРИКС на 90 % велась в нацвалютах

В прошлом году торговля России с другими государствами БРИКС на 90 процентов велась в национальных валютах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

По его словам, достигнутый результат оказался неплохим. Кроме того, он обратил внимание на то, что Глобальные Юг и Восток стремятся снизить использование западных валют в расчетах в ситуации фрагментации мировой экономики. Также сказывается нежелание этих государства пострадать от возможных санкций, к которым прибегает Запад.

Руководитель главного внешнеполитического ведомства России назвал неприемлемой ситуацию, когда резервные валюты становятся оружием конкурентной борьбы, а платежи блокируются под тем или иным политическим предлогом.

Ранее председатель научного совета РАН Сергей Глазьев заявил, что Россия и остальные члены БРИКС нуждаются в собственной валютно-финансовой архитектуре. Он убежден, что эпоха американской валюты близится к завершению и все меньше стран воспринимают ее в качестве резервной.