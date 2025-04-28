Москвичам спрогнозировали погоду на 1 мая

Синоптик Вильфанд: На Первомай в Москве ожидается до плюс 16 градусов и дождь

Праздник 1 мая в Москве ожидается холоднее климатической нормы. Об этом агентству ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, погода в праздник не будет сильно отличаться от последних дней апреля. Столбики термометров, как ожидается, не поднимутся выше 11-16 градусов тепла, что на пару градусов будет ниже температурной нормы начала мая. Вдобавок местами пройдут небольшие дожди, предупредил Вильфанд.

Новая волна похолодания наступила в субботу, 26 апреля. На выходных столичные жители вновь застали снегопад, правда, снег был довольно символическим и быстро растаял. В ночь на понедельник Москву также подморозило: в городе температура опустилась до минус 2 градусов, а по области — до минус 5. Погода, как полагают метеорологи, начнет налаживаться уже во вторник, 29-го числа. С завтрашнего дня ночные температуры вернутся к устойчивому плюсу.