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12:25, 28 апреля 2025Экономика

Москвичам спрогнозировали погоду на 1 мая

Синоптик Вильфанд: На Первомай в Москве ожидается до плюс 16 градусов и дождь
Виктория Клабукова

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Праздник 1 мая в Москве ожидается холоднее климатической нормы. Об этом агентству ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, погода в праздник не будет сильно отличаться от последних дней апреля. Столбики термометров, как ожидается, не поднимутся выше 11-16 градусов тепла, что на пару градусов будет ниже температурной нормы начала мая. Вдобавок местами пройдут небольшие дожди, предупредил Вильфанд.

Новая волна похолодания наступила в субботу, 26 апреля. На выходных столичные жители вновь застали снегопад, правда, снег был довольно символическим и быстро растаял. В ночь на понедельник Москву также подморозило: в городе температура опустилась до минус 2 градусов, а по области — до минус 5. Погода, как полагают метеорологи, начнет налаживаться уже во вторник, 29-го числа. С завтрашнего дня ночные температуры вернутся к устойчивому плюсу.

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