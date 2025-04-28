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12:55, 28 апреля 2025Мир

МИД Китая отреагировал на теракт в Кашмире

МИД КНР о теракте в Кашмире: Надеемся, что Индия и Пакистан проявят сдержанность
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Китай надеется, что Индия и Пакистан проявят сдержанность в связи с терактом в Кашмире и будут урегилировать разногласия путем диалога. Так на инцидент отреагировал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

По словам дипломата Пекин поддерживает скорейшее проведение беспристрастного расследования. Однако он не стал уточнять, готова ли китайская сторона участвовать в международном расследовании теракта.

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Ранее принять участие в расследовании расправы над туристами в Индии призвали Россию. По словам министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа, Россия, Китай и западные страны могли бы создать международную следственную группу, чтобы установить виновников расправы над туристами.

Министр добавил, что армия его страны не планирует начинать военные действия против Индии, если с ее стороны не будет эскалации. Он также заверил, что не думает, что произошедшее приведет к обмену ядерными ударами.

Теракт в Кашмире произошел 22 апреля. Группа вооруженных боевиков атаковала туристов в городе Пахалгам, в результате чего 26 человек не выжили. После этого отношения Индии и Пакистана обострились. В Нью-Дели заявили, что группировка террористов поддерживалась пакистанскими службами.

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