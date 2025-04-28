Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:31, 28 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный эксперт рассказал о положении ВС России в Херсонской области

Военный эксперт Матвийчук: ВС России пытаются улучшить позиции на Днепре
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России (ВС РФ) на фоне всеобщего наступления пытаются перейти Днепр и начать освобождение Херсона от Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщал о том, что подразделения ВС России высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. По некоторым данным, которые привел военкор, российские войска ведут бои в районе населенного пункта Тягинка. Он отметил, что эту информацию также подтверждают украинские источники.

«Там в течение уже практически полугода идет битва за береговую линию, то Крынки захватывали ВСУ, то мы из Крынок их выбивали. Я полагаю, что сегодня на фоне всеобщего наступления наши начинают улучшать свое положение и пытаются перейти Днепр. И все-таки Херсон необходимо возвращать», — высказался военный эксперт.

По его мнению, наиболее важный пункт в области — сам город Херсон. По данным Матвийчука, сегодня Херсон превращен ВСУ в укрепленный район.

Я думаю, что мы будем вести щадящие штурмовые действия, чтобы не разрушить, потому что город достаточно интересной инфраструктуры, интересной архитектуры, то есть много будет проблем

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт

Военный эксперт Василий Дандыкин, со своей стороны, предложил дождаться соответствующих комментариев от Министерства обороны России.

«Если это даже произошло, вполне вероятно, может быть, надо, во-первых, дождаться, что дальше будет и как это будет, по всякому бывает», — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что на Днепре находится масса островов, на которых идут бои.

«Я скажу так: если создается Днепровская военная флотилия, значит, она для чего-то нужна. Она создана», — резюмировал военный эксперт.

В марте губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что складывается благоприятная военно-политическая ситуация для повторного взятия под контроль Херсона и правобережья Днепра. Херсон был оставлен в ноябре 2022 года по приказу экс-главы Минобороны России Сергея Шойгу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пацанам особенно зашел русский рэп». Раскрыты подробности подготовки и участия северокорейских солдат в боях в Курской области

    Шипулин оценил желание Губерниева стать главой ФЛГР

    В России отменили лимиты для банков по выдаче IT-ипотеки

    На российской железнодорожной станции мужчина изрезал пенсионерку

    В России жестко высказались об аресте покрывавших нелегальных мигрантов полицейских

    Россиянина задержали за распространение детской порнографии в социальной сети

    Вучич раскрыл истинную цель визита в Москву

    Матвиенко раскрыла реальный уровень зарплаты молодых учителей

    Воздушные силы Украины признали потерю истребителя во время российской атаки

    Мишустин порассуждал о подвигах защитников в годы Великой Отечественной войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости