Военный эксперт рассказал о положении ВС России в Херсонской области

Военный эксперт Матвийчук: ВС России пытаются улучшить позиции на Днепре

Вооруженные силы России (ВС РФ) на фоне всеобщего наступления пытаются перейти Днепр и начать освобождение Херсона от Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщал о том, что подразделения ВС России высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. По некоторым данным, которые привел военкор, российские войска ведут бои в районе населенного пункта Тягинка. Он отметил, что эту информацию также подтверждают украинские источники.

«Там в течение уже практически полугода идет битва за береговую линию, то Крынки захватывали ВСУ, то мы из Крынок их выбивали. Я полагаю, что сегодня на фоне всеобщего наступления наши начинают улучшать свое положение и пытаются перейти Днепр. И все-таки Херсон необходимо возвращать», — высказался военный эксперт.

По его мнению, наиболее важный пункт в области — сам город Херсон. По данным Матвийчука, сегодня Херсон превращен ВСУ в укрепленный район.

Я думаю, что мы будем вести щадящие штурмовые действия, чтобы не разрушить, потому что город достаточно интересной инфраструктуры, интересной архитектуры, то есть много будет проблем Анатолий Матвийчук военный эксперт

Военный эксперт Василий Дандыкин, со своей стороны, предложил дождаться соответствующих комментариев от Министерства обороны России.

«Если это даже произошло, вполне вероятно, может быть, надо, во-первых, дождаться, что дальше будет и как это будет, по всякому бывает», — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что на Днепре находится масса островов, на которых идут бои.

«Я скажу так: если создается Днепровская военная флотилия, значит, она для чего-то нужна. Она создана», — резюмировал военный эксперт.

В марте губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что складывается благоприятная военно-политическая ситуация для повторного взятия под контроль Херсона и правобережья Днепра. Херсон был оставлен в ноябре 2022 года по приказу экс-главы Минобороны России Сергея Шойгу.