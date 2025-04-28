В Белоруссии высказались об отношении Киева к инициативе о перемирии

Шпаковский: Украина может проигнорировать инициативу России о перемирии к 9 Мая

Киев с высокой долей вероятности проигнорирует инициативу России о перемирии ко Дню Победы, заявил депутат, член комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Александр Шпаковский. Об этом пишет РИА Новости.

«Надо понимать, что с большой долей вероятности инициатива о заключении перемирия к 9 мая будет соответствующим образом проигнорирована украинской стороной», — высказался он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Киев с трудом может гарантировать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут соблюдать перемирие в дни 80-летия Победы.

Российский лидер Владимир Путин объявил о новом перемирии в зоне СВО в честь Дня Победы 28 апреля.