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14:03, 28 апреля 2025Россия

Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Курской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому региону. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, около 12:45 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник самолетного типа в Курской области. Район уничтожения дрона и возможные последствия на земле не раскрываются.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 28 апреля 115 беспилотников ВСУ. 102 из них сбили в Брянской области, 2 — в Крыму, еще по 1 — в Белгородской области и над акваторией Черного моря.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в регионе повреждены семь жилых домов, еще один сгорел. В двух квартирах многоквартирного дома выбиты стекла. Кроме того, огнем уничтожены семь легковых машин. Известно об одном пострадавшем, еще одного человека спасти не удалось.

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