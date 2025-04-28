Прокуратура сообщила подробности ДТП с туристическим автобусом

Прокуратура: Опрокинувшийся во Владимирской области автобус следовал в Кострому

Туристический автобус, опрокинувшийся во Владимирской области, следовал из Псковской области в Кострому. Подробности ДТП сообщила региональная прокуратура на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«На автодороге М8 "Холмогоры" "Москва-Ярославль" в Александровском районе на границе с Ярославской областью произошел съезд в кювет по ходу движения и опрокидывание экскурсионного автобуса, следовавшего из Псковской области в Кострому», — сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что прокуратура контролирует ход расследования ДТП. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что автобус с туристами упал в кювет, за медицинской помощью обратились 35 пострадавших. Авария произошла в 2:40, в салоне находились 55 пассажиров.