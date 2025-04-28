Россияне устремились в Калининград

«Туту»: Калининград стал пользоваться спросом у россиян на майские праздники

Туристический спрос на полеты в Калининград на майские праздники увеличился у жителей России. Об этом сообщает новостной портал «Клопс» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Туту».

Отмечается, что весной и летом 2025 года туристы устремились в Калининград. Так, данный город стал пользоваться популярностью у россиян на 40 процентов больше по сравнению с 2024 годом.

«Петербуржцы стали летать в три раза чаще, а жители Кирова, Архангельска и Мурманска — в два раза. Одна из причин — увеличение количества прямых рейсов. Плюс работает программа субсидий. Однако сезонный фактор никуда не делся, летом билеты стоят дороже всего», — подчеркнул замдиректора по развитию авиарынка «Туту» Артем Кузьмин.

В то же время известно, что спрос на летние билеты по упомянутому направление вырос на 61 процент по сравнению с аналогичным периодом пошлого года. При этом уточняется, что в Калининград прибудут туристы из Москвы (70 процентов), Санкт-Петербурга (16 процентов), Череповца, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода (по 2 процента).

Кроме того, приезжих из Уфы станет больше в шесть раз, а из Перми — в четыре раза. Из Тюмени, Череповца и Нижневартовска туристов прибудет в три раза больше, чем в 2024 году.

Ранее в апреле авиабилеты в один регион России подешевели к майским праздникам. Уточнялось, что перелеты на Дальний Восток с 1 по 11 мая стали выгоднее, чем в аналогичный период в апреле.