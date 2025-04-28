Создан уникальный контрацептив для мужчин

The Guardian: Создано мужское противозачаточное средство в виде гидрогеля

Ученые сообщили об успешных результатах испытаний нового мужского противозачаточного средства. Разработка компании Contraline под названием Adam представляет собой водорастворимый гидрогель, который имплантируется в семявыводящие протоки и предотвращает попадание сперматозоидов в семенную жидкость. Об этом сообщает The Guardian.

Исследование показало, что Adam эффективно блокирует сперму в течение как минимум двух лет. В двух случаях, где участники прошли весь двухлетний срок наблюдения, в эякуляте не было обнаружено сперматозоидов. Серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

Имплантация Adam занимает около 10 минут и проводится под местной анестезией. Через небольшой разрез врачи вводят гидрогель в протоки, после чего ткани зашиваются. Гель рассчитан на постепенное разложение в организме, что должно со временем восстанавливать фертильность.

Adam не является первой попыткой создать контрацептив, блокирующий протоки, однако его отличие в том, что материал со временем рассасывается, в отличие от предыдущих решений. При этом пока не представлено данных о реальной обратимости эффекта у людей.

Эксперты отмечают, что несмотря на обнадеживающие результаты, пока нет полной ясности по поводу долгосрочных последствий блокировки протоков и возможности удаления импланта. Тем не менее, успех Adam может приблизить появление на рынке долгожданных альтернатив для мужской контрацепции.

Ранее, в марте 2025 года, уже был представлен контрацептив для мужчин. Препарат под названием YCT-529 представляет собой таблетку, которая блокирует выработку сперматозоидов, не воздействуя на гормональный фон.