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10:49, 28 апреля 2025Наука и техника

В России оценили открытие тайной комнаты в пирамиде Хеопса

Тайная комната в пирамиде Хеопса позволит раскрыть детали сооружения
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Открытие в пирамиде Хеопса тайной комнаты подтверждает сложную инженерную систему строения. Об этом сообщает издание «Новосвят».

В марте коллектив международного проекта ScanPyramids опубликовал в журнале Nature отчет о тайной комнате в пирамиде Хеопса, найденной с помощью технологии муонной томографии. Открытие оценила доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией прикладной физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Ирина Ткачева.

По ее словам, открытие подтверждает сложную инженерную конструкцию пирамиды и позволит в будущем раскрыть новые тайны сооружения. Пирамиды — это не просто гробницы. Их структура настолько сложна, что мы до сих пор не понимаем всех деталей. Эта полость может быть частью системы распределения веса или даже астрономическим ориентиром», — заметила Ткачева.

По словам Ирины Ткачевой, проникновение во внутренние части пирамиды может даже привести к ее разрушению, однако там могут быть скрыты ценные артефакты. Она обратила внимание, что примененная в Гизе технология муонной томографии основана на регистрации мюонов — частиц, образующихся при взаимодействии космических лучей с атмосферой. Этот метод также активно развивают в СПбГУ.

В конце апреля археологи обнаружили неподалеку от Каира в Египте гробницу наследника фараона Усеркафа — первого правителя V династии Древнего Египта. Внутри гробницы археологи также нашли статуи фараона Джосера, его супруги и десяти дочерей.

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