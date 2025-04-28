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11:31, 28 апреля 2025Путешествия

Туристов в Краснодарском крае предупредили об опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за пожаров
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетПожары в России

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за опасности пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России.

Жителей региона и туристов предупредили, что до конца суток 28 апреля местами в северо-западных районах ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Спасатели призвали не разводить костры вблизи сухой травы и поваленных деревьев, пользоваться огнем только на открытых площадках и заливать костры по окончании стоянки.

«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону 101 в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения», — добавили в МЧС.

Ранее россиянам назвали четыре альтернативных Анапе направления для отдыха у моря. В их числе оказались Крым и Абхазия.

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