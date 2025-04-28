Туристов в Краснодарском крае предупредили об опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за пожаров

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за опасности пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России.

Жителей региона и туристов предупредили, что до конца суток 28 апреля местами в северо-западных районах ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Спасатели призвали не разводить костры вблизи сухой травы и поваленных деревьев, пользоваться огнем только на открытых площадках и заливать костры по окончании стоянки.

«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону 101 в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения», — добавили в МЧС.

Ранее россиянам назвали четыре альтернативных Анапе направления для отдыха у моря. В их числе оказались Крым и Абхазия.