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10:50, 28 апреля 2025Россия

В Госдуме заявили о прошедшем проверку боем союзе России и КНДР

Депутат ГД Ивлев: Союз России и КНДР успешно прошел проверку боем
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: KCNA / Reuters

Союз России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) успешно прошел проверку боем. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами был подписан и ратифицирован в 2024 году. Ивлев напомнил содержание четвертой статьи договора, согласно которой в случае вооруженного вторжения и введения военного положения одной из сторон, другая обязана предоставить военную и иную помощь.

«Что и произошло в ходе отражения вооруженного нападения агрессивного киевского режима на территорию России (...) Военный союз России и КНДР, основанный на международном праве, успешно прошел проверку боем», — заключил парламентарий.

Россия впервые официально признала участие военнослужащих армии КНДР в боях за Курскую область 26 апреля — в день, когда глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил об освобождении приграничного российского региона. Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения армии КНДР за оказанное содействие.

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