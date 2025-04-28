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15:32, 28 апреля 2025Спорт

В канадском клубе НХЛ оказались недовольны силовым приемом Овечкина

Игрок «Монреаля» Добеш: Силовой прием Овечкина заслуживает матча дисквалификации
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин и Джейк Эванс

Александр Овечкин и Джейк Эванс. Фото: Nick Wass / AP

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш оказался недоволен лояльным судейством по отношению к российскому капитану «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу канадского клуба.

По мнению голкипера, арбитры должны были удалить Овечкина до конца матча за фол против нападающего Джейка Эванса. «Мне кажется, что игра была практически закончена, когда Ови ударил Джейка. Я думаю, что этот силовой прием заслуживает, по крайней мере, одного матча дисквалификации», — заявил Добеш.

За силовой прием против Эванса Овечкин получил две минуты штрафа. Россиянин выражал на льду недовольство решением судей.

Четвертая игра первого раунда плей-офф завершилась со счетом 5:2 в пользу «Вашингтона». Столичный клуб укрепил свое лидерство в серии — 3-1.

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