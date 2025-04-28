В МИД России заявили о приказах Киева не щадить мирных жителей Курской области

Мирошник: Пленные бойцы ВСУ подтвердили приказ не щадить жителей Курской области

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили получение от командования приказа не щадить мирных жителей Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе брифинга.

«Украинские боевики, попавшие в плен к российским военным, уже дали многочисленные признательные показания о том, что непосредственно от своих командиров получали приказы не щадить мирных, убивать всех, кто встретится», — сообщил дипломат.

Ранее российский военный с позывным Махатма рассказал о зверствах украинских нацбатальонов при отступлении. По его словам, ВСУ применяли минометы, дроны и военную технику, не оставляя в живых «ни своих, ни чужих».