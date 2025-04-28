Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили получение от командования приказа не щадить мирных жителей Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе брифинга.
«Украинские боевики, попавшие в плен к российским военным, уже дали многочисленные признательные показания о том, что непосредственно от своих командиров получали приказы не щадить мирных, убивать всех, кто встретится», — сообщил дипломат.
Ранее российский военный с позывным Махатма рассказал о зверствах украинских нацбатальонов при отступлении. По его словам, ВСУ применяли минометы, дроны и военную технику, не оставляя в живых «ни своих, ни чужих».