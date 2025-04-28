В России ответили на фактический отказ Зеленского от трехдневного перемирия

«Два майора» раскритиковал Зеленского за отказ от трехдневного перемирия

Telegram-канал «Два майора» раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ от трехдневного перемирия, припомнив дебаты главы государства с политиком Петром Порошенко.

«Если бы Зеленский ценил жизни людей, он бы выполнил свои обещания, которые пафосно давал перед выборами, стоя на стадионе на коленях перед людьми во время дебатов с Порошенко. А так — все лишь пафосные слова», — говорится в публикации.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил новое перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая. Предыдущее перемирие в честь Пасхи продлилось с 19 до 21 апреля. За этот период Вооруженные силы Украины почти пять тысяч раз нарушили режим прекращения огня, утверждали в Минобороны РФ.

Зеленский в ответ назвал предложение манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады», — сказал политик. Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней. По мнению президента, «это то, что может дать основу реальной дипломатии».