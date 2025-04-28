В России пять иностранцев задержали за попытку пересечь границу с Финляндией

В Ленобласти пять иностранцев попытались пересечь границу с Финляндией

В Ленинградской области пограничники пресекли две попытки незаконно пересечь государственную границу России с Финляндией. Об этом сообщает ТАСС.

Первый случай произошел в апреле в Выборгском районе. Иностранец с теплыми вещами, средствами личной гигиены и наличными планировал пересечь границу в обход пунктов пропуска. Против него возбудили дело.

Второй случай произошел в том же районе. Уже четыре иностранца попытались попасть в Финляндию. Им грозит до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали 33-летнего мужчину, пытавшегося вплавь пересечь эстонско-российскую границу