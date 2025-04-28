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14:59, 28 апреля 2025Силовые структуры

В России пять иностранцев задержали за попытку пересечь границу с Финляндией

В Ленобласти пять иностранцев попытались пересечь границу с Финляндией
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Ленинградской области пограничники пресекли две попытки незаконно пересечь государственную границу России с Финляндией. Об этом сообщает ТАСС.

Первый случай произошел в апреле в Выборгском районе. Иностранец с теплыми вещами, средствами личной гигиены и наличными планировал пересечь границу в обход пунктов пропуска. Против него возбудили дело.

Второй случай произошел в том же районе. Уже четыре иностранца попытались попасть в Финляндию. Им грозит до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали 33-летнего мужчину, пытавшегося вплавь пересечь эстонско-российскую границу

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