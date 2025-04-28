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23:45, 28 апреля 2025Мир

В США оценили диалог Рубио с Лавровым

Госдеп: Диалог Лаврова и Рубио говорит о серьезности в теме кризиса на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили дальнейшие шаги урегулирования украинского кризиса. Такое заявление сделали в Госдепартаменте США, передает ТАСС.

В заявлении указывается, что после визита специального посланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву 25 апреля государственный секретарь США обсудил с российским коллегой дальнейшие шаги для мирных переговоров между Россией и Украиной и подчеркнул необходимость немедленного прекращения конфликта.

Также в заявлении отмечается, что США настроены активно способствовать разрешению украинского кризиса.

Ранее Лавров заявил, что Рубио своевременно информирует Москву о ходе диалога с Украиной и европейскими странами. Примером такого сотрудничества, по словам Лаврова, стали переговоры представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины, прошедшие в Париже 17 апреля. Министр отметил, что Рубио проинформировал его об итогах встречи в тот же день.

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