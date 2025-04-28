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20:36, 28 апреля 2025Забота о себе

Врач предостерегла от опасной ошибки при тренировке интимных мышц

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Galina Zhigalova / Getty Images

Упражнения Кегеля нужно выполнять при сидячей работе, после родов и во время менопаузы, рассказала акушер-гинеколог Елизавета Крупнова. Главные принципы тренировки интимных мышц она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Врач рассказала, что мышцы тазового дна поддерживают органы малого таза: матку, влагалище, мочевой пузырь и прямую кишку. Если эти мышцы слабые, то может возникнуть недержание мочи, опущение органов и снижение чувствительности. В этом случае, по словам Крупновой, часто назначают упражнения Кегеля — ритмичные сокращения мышц, используемых для остановки струи мочи.

Гинеколог посоветовала начать тренировку с выполнения простых сжатий на три-пять секунд по 10–15 повторений. «Упражнения можно выполнять где угодно: сидя, лежа или стоя. Но тренироваться нужно на пустой мочевой пузырь», — объяснила Крупнова. Врач добавила, что не нужно сжимать мышцы во время мочеиспускания, так как это вредит здоровью и может вызвать воспаление.

Гинеколог также отметила, что, прежде чем делать упражнения Кегеля, стоит проконсультироваться со специалистом.

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Ранее врач-физиотерапевт Аманда Нери предупредила об опасности повального увлечения упражнениями Кегеля. Она предупредила, что чрезмерная или неправильная тренировка может привести к гипертонусу интимных мышц.

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