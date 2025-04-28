Захарова прокомментировала слова Зеленского о «ликвидации» российского генерала

Захарова раскритиковала Зеленского за слова о «ликвидации» российского генерала

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «ликвидации лиц из высшего командного состава» Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом она высказалась в комментарии «Известиям».

«Мы регулярно говорим о террористической сущности, экстремистской идеологии киевского режима. Катастрофа на поле боя заставляет этих неонацистов наращивать террористическую активность», — сказала Захарова.

До этого Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что «справедливость неизбежно приходит», вероятно, комментируя убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России, генерала Ярослава Москалика, который погиб 25 апреля в результате подрыва автомобиля.