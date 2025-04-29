Директор школы и три учительницы устроили бойцовский клуб с избиением детей

В США директор школы устроила бойцовский клуб с избиением детей

В американском штате Арканзас арестовали сотрудников школы, которые, по утверждению прокурора, устроили детский бойцовский клуб. Об этом сообщает сайт Azfamily.com.

Расследование началось, когда в распоряжение правоохранительных органов попало видео избиения школьника в учебном заведении, которое возглавляет Мэри Трейси Моррисон. С мальчиком около 30 минут дрался другой ученик, а директор подначивала его и требовала бить по половым органам. Все это происходило на глазах трех учительниц, работающих в школе.

Моррисон и трех учительниц, попавших в кадр, арестовали. Им назначены залоги от 10 тысяч до 250 тысяч долларов и запрещено контактировать со школой или учениками. Моррисон обвиняется в попустительстве жестокому обращению с детьми. Ее адвокат требовал снять обвинения на основании того, что у пострадавшего не нашли травм.

В апреле 2023 года сообщалось, что учительница средней школы из американского штата Флорида устроила в своем классе «бойцовский клуб». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в присутствии педагога дрались девочки 11-12 лет.