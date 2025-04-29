Европу обвинили в желании убедить Украину не соглашаться на перемирие перед 9 Мая

Advance: Европа будет призывать Украину не соглашаться на перемирие перед 9 Мая

Европейские страны в ближайшее время будут призывать Украину не соглашаться на перемирие с Россией перед 9 Мая, заявило хорватское издание Advance. Об этом пишет РИА Новости.

«Европейские лидеры в ближайшие десять дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы тот ни в коем случае и ни под каким видом не шел навстречу Москве и не давал ей шансов торжествовать 9 Мая», — приводится цитата из материала.

Автор статьи также выразил мнение, что Москва больше готова к миру, чем Киев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского продлить перемирие на 30 дней. По его словам, такое решение невозможно без урегулирования определенных нюансов.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил новое перемирие в зоне специальной военной операции. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и продлится с 8 до 11 мая. Зеленский раскритиковал эту меру и призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней.