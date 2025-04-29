Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:16, 29 апреля 2025Культура

Королеву призвали быть осторожнее с невесткой

Певица Алена Кравец: Невестка Наташи Королевой преследует корыстные цели
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Наташа Королёва

Наташа Королёва. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Светская львица Алена Кравец призвала певицу Наташу Королеву быть осторожнее с женой сына Архипа Мелиссой. Ее цитирует Super.ru.

По мнению артистки, девушка, которая раньше работала стриптизершей, преследует корыстные цели и «еще покажет всем небо в алмазах». Кравец указала на то, что в подобную профессию «идут люди без моральных принципов и тормозов». «Готовые за деньги трясти своей "звездой" и прочими прелестями. Поэтому я на месте Королевой была бы весьма осторожна», — заключила она.

Ранее невестка Наташи Королевой Мелисса Валынкина официально сменила фамилию на Глушко.

В августе 2024 года сын Королевой женился на бывшей стриптизерше. Церемония бракосочетания пары прошла в Санкт-Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ставший жертвой взрыва генерал Москалик был участником переговоров по Украине

    В Кремле отреагировали на вопрос об участии военных КНДР в параде Победы в Москве

    Раскрыта неожиданная польза томатов

    Россиянка приревновала сожителя к другой женщине и переехала его на машине

    В Кремле прокомментировали предложение Зеленского продлить перемирие на 30 дней

    Россияне признались в желании заводить знакомства в отпуске

    Военный эксперт высказался о будущем северокорейского спецназа в России

    В Кремле высказались о награждении Путиным сражавшихся под Курском бойцов из КНДР

    В российском городе у ребенка начала отмирать кожа после приема жаропонижающего

    Погоня белого медведя за россиянином попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости