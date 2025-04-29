Лавров оценил заявления лидеров «ядерной пятерки»

Лавров: Заявления лидеров ядерной пятерки по-прежнему актуальны

Заявления лидеров «ядерной пятерки» о том, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть развязана, по-прежнему актуальны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания СМИД БРИКС. Трансляция ведется на официальном сайте МИД РФ.

«Важно закреплять страны ядерной пятерки на тех позициях, которые были отражены в заявлениях лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН (...), а именно ядерная война не может быть выиграна, поэтому необходимо сделать все, чтобы она никогда не была развязана», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сегодня эта задача весьма актуальна, особенно перед лицом бездумных агрессивных действий и призывов, которые звучат от руководства стран Евросоюза и Британии.

Ранее Лавров заявил, что украинский конфликт можно решить за счет отказа Киева от вступления в НАТО. Он также подчеркнул, что Россия подробно изложила принципиальные подходы по урегулированию украинского конфликта на заседании СМИД БРИКС.