Лавров высказался о российском подходе к урегулированию конфликта на Украине

Лавров заявил, что изложил подходы России к урегулированию конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров на совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии подробно изложил подходы Москвы к урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил по итогам встречи, трансляция его выступления велась на RuTube-канале МИД России.

«Разумеется, много говорили об украинской ситуации. Мы в очередной раз подробно изложили наши принципиальные подходы к урегулированию этого конфликта путем устранения коренных причин его возникновения», — заявил министр.

Глава дипломатического ведомства также объяснил, почему Киев призывает Москву к незамедлительному перемирию. По его словам, это происходит из-за поражений украинских войск на передовой.

Ранее президент России Владимир Путин объявил новое перемирие в зоне проведения специальной военной операции, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать с 8 по 11 мая.