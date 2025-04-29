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19:26, 29 апреля 2025Бывший СССР

Лавров высказался о российском подходе к урегулированию конфликта на Украине

Лавров заявил, что изложил подходы России к урегулированию конфликта на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров на совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии подробно изложил подходы Москвы к урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил по итогам встречи, трансляция его выступления велась на RuTube-канале МИД России.

«Разумеется, много говорили об украинской ситуации. Мы в очередной раз подробно изложили наши принципиальные подходы к урегулированию этого конфликта путем устранения коренных причин его возникновения», — заявил министр.

Глава дипломатического ведомства также объяснил, почему Киев призывает Москву к незамедлительному перемирию. По его словам, это происходит из-за поражений украинских войск на передовой.

Ранее президент России Владимир Путин объявил новое перемирие в зоне проведения специальной военной операции, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать с 8 по 11 мая.

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