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21:11, 28 апреля 2025Бывший СССР

На Украине мужчина бросил гранату в полицейских

В Николаевской области мужчина бросил гранату в полицейских, один человек погиб
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Николаевской области мужчина бросил гранату в приехавших на вызов по поводу семейной ссоры полицейских. В результате один из правоохранителей погиб, сообщили в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

«От полученных травм 21-летний ... сержант полиции Максим Рыжко погиб во время оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении. Отмечается, что еще трое полицейских пострадали и были госпитализированы.

Нападавшего задержали. Глава Нацполиции Иван Выговский выразил соболезнования родным погибшего правоохранителя.

Ранее в подконтрольном Вооруженным силам Украины Запорожье мужчина бросил гранату в сторону сотрудника ТЦК. Кроме того, он стрелял в воздух из пистолета.

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