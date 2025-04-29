На Украине мужчина бросил гранату в полицейских

В Николаевской области мужчина бросил гранату в полицейских, один человек погиб

В Николаевской области мужчина бросил гранату в приехавших на вызов по поводу семейной ссоры полицейских. В результате один из правоохранителей погиб, сообщили в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

«От полученных травм 21-летний ... сержант полиции Максим Рыжко погиб во время оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении. Отмечается, что еще трое полицейских пострадали и были госпитализированы.

Нападавшего задержали. Глава Нацполиции Иван Выговский выразил соболезнования родным погибшего правоохранителя.

Ранее в подконтрольном Вооруженным силам Украины Запорожье мужчина бросил гранату в сторону сотрудника ТЦК. Кроме того, он стрелял в воздух из пистолета.