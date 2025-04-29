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07:56, 29 апреля 2025Спорт

Назван способ привести тело в тонус за четыре дня

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Avdeev / Getty Images

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала способ привести тело в тонус за четыре дня. Ее слова приводит Men Today.

В первый день комплекса необходимо делать отжимания с приподнятыми ногами, а также подтягивания. Во второй день — отжимания на ширине плеч и подтягивания нейтральным хватом. Для выполнения последних нужно браться V-образным хватом за турник.

В третий день следует делать отжимания и подтягивания к грудине. В последний день комплекса — подтягивания и отжимания на одной ноге. Для выполнения последних нужно принять положение для отжиманий и поднять одну ногу. После этого выполнить десять отжиманий, опустить ногу и поднять другую. Далее выполнить еще десять отжиманий.

Ранее фитнес-тренер Кирилл Громов назвал лучший снаряд для прокачки всего тела. Громов заявил, что таким снарядом станут гири, так как они эргономично распределяют вес. Благодаря этому уменьшаются шансы заболеть артритом и другими заболеваниями от повторяющихся движений.

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