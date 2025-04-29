Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед матчем плей-офф НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустил тренировку команды в преддверии пятого матча первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает RMNB.
Уточняется, что капитану команды предоставили день отдыха. Встреча «Кэпиталс» с «Монреалем» пройдет в ночь на 1 мая.
Ранее Овечкин установил рекорд в Кубке Стэнли. Он первым из россиян достиг отметки в 75 голов в плей-офф НХЛ.
«Вашингтон» ведет в серии с «Монреалем» со счетом 3-1. Следующий матч может стать последним в противостоянии.