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19:55, 29 апреля 2025Спорт

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед матчем плей-офф НХЛ

Овечкин пропустил тренировку «Кэпиталс» перед матчем плей-офф НХЛ с «Монреалем»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустил тренировку команды в преддверии пятого матча первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает RMNB.

Уточняется, что капитану команды предоставили день отдыха. Встреча «Кэпиталс» с «Монреалем» пройдет в ночь на 1 мая.

Ранее Овечкин установил рекорд в Кубке Стэнли. Он первым из россиян достиг отметки в 75 голов в плей-офф НХЛ.

«Вашингтон» ведет в серии с «Монреалем» со счетом 3-1. Следующий матч может стать последним в противостоянии.

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