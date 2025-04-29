Терминалы Starlink начали раздавать бесплатно

SpaceX начала раздавать терминалы Starlink бесплатно с подпиской на год

Корпорация SpaceX начала раздавать оборудование для подключения спутникового интернета Starlink бесплатно. На это обратило внимание издание The Verge.

В ряде регионов, в том числе США, сервис предложил новым клиентам приобрести комплект оборудования Starlink бесплатно. Однако они будут обязаны пользоваться услугами связи в течение как минимум одного года. В Соединенных Штатах стоимость комплекта из терминала и прочего оборудования Starlink составляет 349 долларов, или около 29 тысяч рублей.

Журналисты медиа объяснили, что первый месяц новый клиент может пользоваться спутниковым интернетом бесплатно. Однако затем на его аккаунте будет активирована 12-месячная подписка на доступ к интернету — ее стоимость зависит от конкретного региона. Если по истечении 30-дневного периода пользователь захочет отменить подписку, то ему придется полностью компенсировать стоимость оборудования и, возможно, заплатить комиссию 100 долларов.

«Вероятно, SpaceX посчитала и выяснила, что привлечение большего количества ежемесячных подписчиков за счет снижения барьера для входа компенсирует любые потери на стороне оборудования», — отметили авторы издания. Подписку запустили в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и ряде европейских стран.

В конце марта SpaceX предложила ряду пользователей рекордно дешевый тариф для доступа в интернет через сервис Starlink. Тариф стоит 10 долларов, или около 800 рублей, но дает воспользоваться всего 10 гигабайтами в месяц.