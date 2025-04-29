Kurier: ВСУ оказались поражены физическим состоянием бойцов из КНДР

Украинские военных поразило физическое состояние бойцов из КНДР, сообщает Kurier.

Один из военных рассказал, что северокорейцы «могли пробежать два километра в полном снаряжении и с оружием и сразу после этого стрелять и сражаться». Он назвал это «невероятным». Другой военный из 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что бойцы из КНДР смогли быстро адаптироваться к ситуации на фронте.

26 апреля Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область. Президент Владимир Путин поблагодарил корейских солдат, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.