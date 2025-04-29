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16:45, 29 апреля 2025Мир

В БРИКС захотели завершения конфликта на Украине на справедливой основе

Рябков: Главы МИД стран БРИКС хотят завершения конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Участники встречи глав МИД стран БРИКС в Бразилии хотят скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Как показала дискуссия, все участники заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт (...) был урегулирован как можно скорее на справедливой основе», — сказал он.

По словам Рябкова, глава МИД России Сергей Лавров на встрече подробно разъяснил участникам дискуссии позицию по украинскому кризису, в том числе и по контактам с США. Министр также дал принципиальные оценки происходящему на Ближнем Востоке и в других регионах мира, которые коллеги восприняли с большим вниманием.

Ранее Лавров провел встречу с главой МИД КНР Ван И. В ходе переговоров китайский министр подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между Москвой и Пекином в рамках БРИКС.

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