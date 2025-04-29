В Госдуме поднимут вопрос о возвращении пива на стадионы

Депутат Свищев: Возвращение пива на стадионы обязательно будет предложено

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев планирует поднять вопрос о возвращении в продажу пива на стадионах после окончания отпуска. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Будет предложено обязательно. Я подниму этот вопрос на комитете [по физической культуре и спорту], и не только на своем, но и на комитете наших коллег, которые являются ответственным исполнителем (…). Мы постоянно с ними этот вопрос говорим, обсуждаем. Однозначно будем. Тем более, что министр спорта [Михаил Дегтярев] еще раз заострил внимание», — сказал Свищев.

Он пояснил, что обсуждение проходит с комитетом по экономической политике депутата Максима Топилина.

Говоря об отмене Fan ID, он ответил, что не слышал о таких инициативах.

«Ни одно из министерств не поднимало этот вопрос, депутаты периодически поднимают, просто к ним обращаются граждане, но я думаю, в сегодняшней ситуации, достаточно тревожной в мире, этот вопрос преждевременный, но это не означает то, что он не поднимется в будущем», — пояснил депутат.

10 апреля министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на стадионы.

Законопроект, которым предлагалось снять запрет на продажу пива на стадионах прошел первое чтение в Госдуме в 2019 году, но затем работа над ним остановилась. В 2024 году за возвращение пива на стадионы выступил секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. В том же году о возобновлении работы над соответствующим законопроектом говорил Свищев. Инициативу поддержало и министерство финансов.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года, но на крупных турнирах, таких как чемпионат мира по футболу 2018 года, запрет снимался.

