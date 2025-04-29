В Польше оценили бронированные КамАЗы

Defence24: Бронированные кабины российских КамАЗов улучшат защищенность бойцов

Бронированные кабины, которые устанавливают на грузовики КамАЗ Вооруженных сил России, улучшат защищенность бойцов. Возможности грузовиков оценило польское издание Defence24.

В публикации подчеркнули, что четырехосные грузовики КамАЗ-6350 с бронированной кабиной становятся все более распространенным явлением в Российской армии.

Автор отметил, что с осени 2024 года грузовики начали получать модернизированные кабины. Фары переместили на бампер, а монолитное стекло разделили на две части. По его словам, это указывает на умение извлекать уроки из опыта спецоперации.

«Одним из таких примеров является увеличение производства бронированных кабин для автомобилей семейства КамАЗ. Их все более широкое применение позволит улучшить защищенность солдат и повысить защиту самого транспортного средства. Это еще один элемент, который стоит учитывать при анализе развития польской армии», — говорится в материале.

В январе в сети появились фотографии грузовиков КамАЗ с комплектами дополнительного бронирования. Штатную кабину оснастили бронепластинами, которые прикрывают двери, остекление и капот машины.