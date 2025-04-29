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04:30, 29 апреля 2025Наука и техника

В Польше оценили бронированные КамАЗы

Defence24: Бронированные кабины российских КамАЗов улучшат защищенность бойцов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Бронированные кабины, которые устанавливают на грузовики КамАЗ Вооруженных сил России, улучшат защищенность бойцов. Возможности грузовиков оценило польское издание Defence24.

В публикации подчеркнули, что четырехосные грузовики КамАЗ-6350 с бронированной кабиной становятся все более распространенным явлением в Российской армии.

Автор отметил, что с осени 2024 года грузовики начали получать модернизированные кабины. Фары переместили на бампер, а монолитное стекло разделили на две части. По его словам, это указывает на умение извлекать уроки из опыта спецоперации.

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«Одним из таких примеров является увеличение производства бронированных кабин для автомобилей семейства КамАЗ. Их все более широкое применение позволит улучшить защищенность солдат и повысить защиту самого транспортного средства. Это еще один элемент, который стоит учитывать при анализе развития польской армии», — говорится в материале.

В январе в сети появились фотографии грузовиков КамАЗ с комплектами дополнительного бронирования. Штатную кабину оснастили бронепластинами, которые прикрывают двери, остекление и капот машины.

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