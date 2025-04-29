В России нашли необычный способ вакцинировать диких лис от бешенства

В Новгородской области нашли съедобный способ вакцинировать лис от бешенства

В Новгородской области нашли необычный способ вакцинировать диких лис от бешенства. Об этом пишет интернет-газета «Новгород» со ссылкой на областной комитет охотничьего и рыболовного хозяйства.

Выяснилось, что специалисты раскладывают по лесам российского региона съедобные брикеты, изготовленные из говяжьего жира, парафина, мясокостной или рыбной муки. При этом в них вкладывают капсулы с вакциной от бешенства, которая безвредна для лис и не вызывает каких-либо проблем со здоровьем даже при поедании нескольких доз разом.

Отмечается, что мероприятие проводят в рамках ежегодной профилактики бешенства у диких плотоядных животных. В работе участвуют не только лесники, но и студенты.

В августе прошлого года сообщалось, что российские ученые первыми в мире нашли способ замедлить старение кошек.