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11:10, 29 апреля 2025Мир

В Японии призвали Украину принять предложение России о перемирии

Японский депутат Судзуки: Украина должна послушно принять предложение России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Украинская сторона должна послушно принять предложение России о перемирии. Об этом сообщил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, его цитирует РИА Новости.

«Украина, которая не может сражаться своими силами, выдвигает разные условия, но так переговоры не получатся: как и в случае с более ранним [пасхальным] перемирием на 30 часов, раз это предлагает [президент России Владимир] Путин, Украина должна была бы позитивно отнестись и сменить курс на полное прекращение огня», — сказал японский парламентарий.

28 апреля Путин объявил новое перемирие в зоне спецоперации. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней. По его мнению, «это то, что может дать основу реальной дипломатии». Фактически, он отверг предложение российского главы.

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