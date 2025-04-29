В Японии призвали Украину принять предложение России о перемирии

Японский депутат Судзуки: Украина должна послушно принять предложение России

Украинская сторона должна послушно принять предложение России о перемирии. Об этом сообщил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, его цитирует РИА Новости.

«Украина, которая не может сражаться своими силами, выдвигает разные условия, но так переговоры не получатся: как и в случае с более ранним [пасхальным] перемирием на 30 часов, раз это предлагает [президент России Владимир] Путин, Украина должна была бы позитивно отнестись и сменить курс на полное прекращение огня», — сказал японский парламентарий.

28 апреля Путин объявил новое перемирие в зоне спецоперации. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней. По его мнению, «это то, что может дать основу реальной дипломатии». Фактически, он отверг предложение российского главы.