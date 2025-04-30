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06:33, 30 апреля 2025МирЭксклюзив

Вероятность импичмента Трампу оценили

Политолог Дудаков исключил вероятность импичмента Трампу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Обсуждение импичмента в отношении президента США Дональда Трампа — не более, чем информационный шум, убежден политолог-американист Малек Дудаков. Вероятность проведения процедуры он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Никакого импичмента, по словам американиста, не будет. Дело в том, что демократы не могут его объявить Трампу, потому что у них нет большинства ни в нижней палате, ни в Сенате, подчеркнул политолог. «Даже если демократы выиграют на выборах в Конгресс, получат большинство в нижней палате, в частности, никакого реального импичмента Трампа не будет, потому что для этого нужно набрать еще две трети голосов в Сенате, и этого, в общем-то, не было ни разу за всю американскую историю», — поделился Дудаков.

По его словам, демократы таким образом пытаются создавать хоть какие-то инфоповоды для борьбы с Трампом и прибегают к этим методам от отчаяния, так как своей позитивной повестки у них нет. «Им приходится эту всю негативную повестку в отношении Трампа задействовать и пытаться таким образом просто-напросто мобилизовывать протестный электорат, который недоволен тем, что происходит в стране», — заключил политолог.

Ранее Axios со ссылкой на исследователя общественного мнения в предвыборной кампании Трампа Джона Маклафлина сообщил, что команда президента допускает, что в случае победы демократов на выборах в Конгресс в 2026 году против него может быть инициирована процедура импичмента.

До этого американский конгрессмен от Демократической партии Шри Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу, о чем заявил в соцсети X.

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