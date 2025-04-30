Apple допустила перенос производства iPhone в США

Apple запустит производство iPhone в США, но только силами роботов

Глава Apple Тим Кук обозначил условия для запуска производства iPhone в Соединенных Штатах. Кука в эфире телеканала CNBC процитировал министр торговли США Говард Лютник.

По словам Лютника, Apple допускает старт производства смартфонов на родине, но только когда у корпорации появятся достаточно промышленных роботов. «Он сказал: "Мне нужны роботизированные руки, чтобы делать это в масштабе и с такой точностью, чтобы я мог привезти их сюда"», — вспомнил о словах Кука министр торговли.

Говард Лютник объяснил, что Apple, по словам Кука, не хочет перевозить в США иностранных сотрудников и трудоустраивать их здесь. Вместо этого фирма развернет заводы с роботами, которыми будут управлять квалифицированные американские рабочие.

Лютник также подчеркнул, что Apple серьезно настроена организовать производство своей техники в США. Министр торговли напомнил, что в конце февраля IT-гигант анонсировал масштабные инвестиции в экономику Соединенных Штатов в размере 500 миллиардов долларов.

В конце апреля источники Financial Times рассказали, что компания Apple собралась за два года полностью перенести производство iPhone для американского рынка из Китая в Индию. Ускорение этого процесса связано с последствиями торговой войны между Вашингтоном и Пекином.