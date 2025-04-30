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19:11, 30 апреля 2025Экономика

В Москве поубавилось малогабаритных квартир

«Метриум»: Ассортимент малогабаритного жилья в Москве сократился на четверть
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ассортимент малогабаритного жилья в Москве начал сокращаться. За год предложение поубавилось на четверть, рассказали «Известиям» в компаниях «Метриум» и SIS Development.

По статистике, за последний год число лотов площадью до 28 квадратных метров на первичном рынке столицы снизилось на 24,2 процента — с 9,2 тысячи до 7 тысяч квартир. Вместе с тем число жилых комплексов, в которых предусмотрены микроквартиры, выросло на 13,5 процента — со 141 до 160.

Такую ситуацию аналитики объясняют тем, что введенный Собяниным запрет на проектировку «малогабариток» не коснулся тех проектов, которые к моменту вступления закона в силу уже получили разрешение на строительство. Кроме того, как отмечают специалисты, многие девелоперы не спешили выставлять на продажу самые ликвидные лоты и выжидали. Вдобавок необходимо учитывать, что на фоне закрытия массовой льготной ипотеки и повышения рыночных ставок ряды потенциальных покупателей микрожилья поредели. Запрет сам по себе не принесет желаемого эффекта, считают в «Метриуме». Помимо ограничений, необходимо внедрять новые адресные ипотечные программы и предоставлять меры поддержки тем застройщикам, кто готов увеличить среднюю площадь объектов в своих проектах.

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На данный момент в среднем по Москве квадратный метр в такой квартире обойдется в 426 тысяч рублей. Минимальная стоимость компактных квартир начинается с 4,4 миллиона рублей — такой лот экспонируется во Внуково и занимает 19,2 «квадрата». Дороже всего продается объект в Пресненском районе столицы за 30,2 миллиона рублей. Его площадь составляет 27,4 квадратного метра.

Запрет был введен в августе 2024-го и касается строительства студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по прогнозам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.

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