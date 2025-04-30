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21:20, 30 апреля 2025Мир

Рубио прокомментировал внешнюю политику США в последние 30 лет

Рубио: При Трампе внешняя политика США будет ориентироваться на свои нужды
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Внешняя политика США в последние 30 лет работала на мировое благо, однако после избрания Дональда Трампа Вашингтон будет ориентироваться на интересы своей страны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

«Этот президент унаследовал 30 лет внешней политики, которая руководствовалась тем, что хорошо для мира. Принимаемые нами решения, по сути, в торговле, в политике основывались на том, что хорошо для международного сообщества и мира. При президенте Трампе наша внешняя политика сосредоточена на том, что хорошо для Америки», — сказал Рубио.

Ранее политолог Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что президент США Дональд Трамп за первые три месяца успел достичь многого как во внешней, так и во внутренней политике.

До того Трамп рассказал о желающих отмены пошлин лидерах стран. «Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть!» — написал он.

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